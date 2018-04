Fit catering Kraków od Fit-Chief - co możemy Ci zaoferować

W naszej ofercie znajdziecie kilka różnych diet - wegańską, wegetariańską, fit, crossfit, itd. Każda z nich dopasowana jest do innych potrzeb i osiągniesz dzięki niej różne efekty. Jedno jest jednak pewne - nieważne, jaki jadłospis wybierzesz, zawsze dostaniesz 5 posiłków (zapakowanych i zamkniętych hermetycznie) spakowanych w pudełka i zebranych w jednym zbiorczym opakowaniu, do którego dołączamy dokładny opis tego, co oferuje dzisiejsze menu. Dzięki temu dokładnie wiesz co jesz, za ile kalorii itd. Poza tym - używamy do przygotowania naszych posiłków tylko świeżych, wysokiej jakości, jak najmniej przetworzonych produktów. A swoje menu z oferty fit cateringu Kraków dostaniesz codziennie dokładnie na umówiony czas.

Co może dać Ci nasza dieta?

Wbrew pozorom - nie tylko utratę zbędnych kilogramów. Dzięki dobrze dobranej diecie, możesz poczuć wielką różnicę (dość szybko) w swoim samopoczuciu. Pomoże Ci ona z problemami żołądkowymi (np. powodowanymi przez alergię na gluten lub nietolerancję laktozy). Fit catering kraków od Fit chief ma wiele innych plusów - przekonaj się sam zamawiając dietę. :)